James Gunn alcune volte è stato infelice nel girare Superman; ammette che il futuro del DCU dipende dal successo del reboot

Leggi su Cinefilos.it

” nelche ildel DCUdaldelIl DCEU è sempreun po’ altalenante per quanto riguarda i risultati critici e commerciali. Tuttavia, il marchio èdanneggiato in modo quasi irreparabile quando Black Adam del 2022 ha dato il via a una serie di delusioni al botteghino che, al di fuori di Blue Beetle, hanno attirato recensioni per lo più miste o del tutto negative.All’inizio del 2023,viene annunciato come nuovo co-CEO dei DC Studios insieme al produttore veterano Peter Safran. I due hanno immediatamente iniziato a lavorare su una nuova serie di progetti “DCU” da distribuire al cinema e in televisione, mentre il DCEU si spegneva nelle sale.Mentre Creature Commandos è attualmente in streaming su Max, tutti gli occhi saranno puntati suil prossimo anno.