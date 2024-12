Ilfattoquotidiano.it - “I Comuni faticano a riscuotere la Tari. Al Nord si incassa il 94% del dovuto, al Sud solo il 77%”. L’analisi dell’Ufficio di bilancio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La capacità di riscossione dellada parte deiè “limitata”, con una tendenza a diminuire all’aumentare della popolazione residente. Gli incassi complessivi nel triennio 2021-23 si attestano mediamente all’85% degli importi accertati, con una marcata differenza tra(94%), Centro (86%) e Sud (77%). Sono i risultati di un focusparlamentare disulla riscossione della tassa sui rifiuti. Ostacolata anche, come ha raccontato ilfattoquotidiano.it, dal fatto che ainon è mai stato concesso di accedere all’Anagrafe dei conti correnti come previsto dal decreto Semplificazioni del 2020. Cosa che consentirebbe ai funzionari di capire in anticipo se vale la pena avviare azioni di recupero o se sarebbe uno spreco perché il debitore è nullatenente o quasi.Gli incassi complessivi nel triennio 2021-23 si attestano mediamente all’85% degli importi accertati, con una marcata differenza tra(94%), Centro (86) e Sud (77).