Quotidiano.net - Human Rights Watch: Israele priva Gaza di acqua, crimine contro l'umanità

Le autorità israeliane "hanno intenzionalmenteto i civili palestinesi didi un adeguato accesso all'dall'ottobre 2023, con grande probabilità causando migliaia di morti e commettendo così ill'di sterminio e atti di genocidio": lo affermain un rapporto pubblicato oggi. Nel rapporto di 179 pagine, Hrw afferma di avere scoperto che le autorità israeliane hanno intenzionalmenteto i palestinesi didell'accesso all'potabile e ai servizi igienici necessari per la sopravvivenza umana di base. "Le autorità e le forze israeliane hanno interrotto e in seguito limitato l'corrente a; hanno reso inutile la maggior parte delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie ditagliando l'elettricità e limitando il carburante; hanno deliberatamente distrutto e danneggiato le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie e i materiali per la riparazione dell'; e hanno bloccato l'ingresso di forniture idriche essenziali".