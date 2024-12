Ilfattoquotidiano.it - “Gaza è una trappola mortale”: nel nuovo rapporto di Medici senza frontiere “chiari segnali di pulizia etnica” nella Striscia

“Tutto quello che le nostre équipe mediche hanno visto sul campo durante questo conflitto è coerente con le descrizioni fornite da un numero crescente di esperti legali e organizzazioni secondo cui aè in corso un genocidio”. Lo dice chiaramente, per la prima volta,, nel suo ultimo report conflitto in corsoda 15 mesi, lanciato da Israele in risposta al massacro del 7 ottobre. Come ha spiegato durante la presentazione del report il segretario generale di Msf Christopher Lockyear, “pur non avendo l’autorità legale per stabilire l’intenzionalità” del massacro di civili palestinesi (oltre 45 mila i morti secondo i dati delle autorità locali che non distinguono tra civili e combattenti), Msf ha ravvisato “innegabili evidenze di”, tra cui “uccisioni di massa, gravi lesioni fisiche e mentali, sfollamento forzato e condizioni di vita impossibili per i palestinesi sotto assedio e sotto i bombardamenti”.