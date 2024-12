Quotidiano.net - Ergastolo per Costantino Bonaiuti: uccise l'ex Martina Scialdone a Roma

Carcere a vita per, l'ingegnere checon un colpo di pistola la sua ex, l'avvocata, il 13 gennaio del 2023 aall'esterno di un ristorante nella zona dell'Appio Latino. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise della Capitale accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura che contesta all'imputato anche le aggravanti della premeditazione, dei futili e obietti motivi, del legame affettivo oltre al reato di porto abusivo di arma. Dopo la sentenza la madre e il fratello della vittima si sono abbracciati piangendo. "E' andata come volevamo e speravamo. Timore c'è sempre sui verdetti ma giustizia è stata fatta.non tornerà, una vita è stata spezzata. C'è la sofferenza di tante famiglie, anche quella dell'assassino. Non ci sono vincitori o vinti", hanato dopo il verdetto.