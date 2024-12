Laprimapagina.it - El Yoyo: “Escapate con migo”, il nuovo singolo

È disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “con”, ildi Elprodotto da Hola Lola Production.“Escápate con” è ilpiù intimo e introspettivo dell’artista El. Questo brano vuole essere un inno al vero amore, ma non a quello ideale o convenzionale, piuttosto, celebra l’amore che nasce tra i giovani, spesso breve ma sincero, e che insegna importanti lezioni di vita. Quandoscrisse questa canzone nel 2021, era ancora nel pieno della sua adolescenza e, quindi, poco esperto in temi amorosi. Tuttavia, sapeva che quello che aveva provato per una sua passata frequentazione era genuino e profondo: “come un fuoco caldo che ti strappa il cuore dal petto”, dice l’artista.riconosce di non essere ancora pronto per un’emozione così intensa, infatti la relazione non ha un lieto fine.