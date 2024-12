Quotidiano.net - Donald Trump sostiene l'accordo dei repubblicani alla Camera per evitare lo shutdown

Leggi su Quotidiano.net

appoggia l'raggiunto fra iperlo. "Tutti i, e anche i democratici, dovrebbero fare quello che è meglio per questo Paese e votare sì" all'intesa, ha dettosul suo social Truth, sottolineando come l'intesa contiene anche un "pezzo molto importante per l'agenda dell'America First. La data non utile del tetto del debito è stata spostata di due anni. Ora possiamo rendere l'America ancora grande, molto rapidamente".