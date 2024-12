Lanazione.it - Catalini, Gorrasi e Matteo Picardi al Malpighi Hub

Per la chiusura dell’anno, lo staff diHub ha in programma un evento speciale. Stasera alle 21 l’ultimo appuntamento del 2024, sarà infatti una sorta di sintesi delle esperienze che hanno fatto del centro un fiore all’occhiello dell’intrattenimento aretino; da una parte la musica di qualità, dall’altra la sagace ironia dei comici e dello staff tutto. Il cuore pulsante dell’evento sarà costituito dal trio di mattatori Lorenzo, Pasquale, già noti al pubblico diHub dalle scorse edizioni di 329Stand-Up. Il gruppo tutto toscano presenterà i suoi sketch più irriverenti in una simbiosi nutrita ormai da vari anni di amicizia e collaborazione artistica. Un’altra vecchia conoscenza del team di Arezzo che Spacca colorerà la serata con incursioni musicali dal sound acustico.