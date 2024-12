Caso Pelicot, 20 anni di carcere all'ex marito che l'ha drogata e fatta violentare per un decennio. Condannati anche 50 uomini che l'hanno stuprata

Leggi su Open.online

Domininqueè stato condannato al massimo della pena: 20di reclusione per gli stupri aggravati nei confronti della moglie Gisèle. Il tribunale di Avignone ha dichiarato colpevole l’uomo che per dieci(dal 2011 al 2020) ha drogato la moglie, facendolada decine di altriconosciuti online, filmando gli incontri, come lui stesso ha ammesso nel settembre del 2024 di fronte ai giudici.è stato ritenuto colpevole di aver prodotto e distribuito immagini pornografiche – oltre che di Gisèle –della figlia Carolina e delle mogli dei suoi figli. Secondo quanto dichiarato dall’avvocata dell’uomo Béatrice Zavarro,sta valutando di presentare ricorso e ha dieci giorni per farlo.Le condanne ai 51 stupratoriGli imputati erano in totale 51, incluso