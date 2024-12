361magazine.com - Capodanno 2024: un report svela le mete scelte dagli italiani. Tra mete da sogno e viaggi low cost

Tra sogni esotici esmart, glisi preparano a dare il benvenuto al nuovo anno ino. Un perfetto equilibrio tra desiderio di evasione, attenzione al budget ea portata di mano: Klarna racconta i trend che definiranno le imminenti vacanze deiatori.Il conto alla rovescia è iniziato e Klarna, leader globale nei pagamenti e nei servizi per lo shopping assistiti dall’intelligenza artificiale, racconta come glisi preparano a trascorrere iladattando i piani al proprio budget.Dalle città d’arte ai paradisi tropicali: se da un lato l’Italia resta la meta più gettonata per la sua bellezza accessibile, il fascino delle destinazioni esotiche continua a far sognare. Tuttavia, la necessità di affrontare le sfide economiche attuali guida versopiù oculate:brevi, soluzioni low-facilmente raggiungibili diventano la chiave per concedersi una pausa senza rinunciare al piacere di partire.