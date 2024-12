Ilrestodelcarlino.it - Bene la flat tax, ma ci vogliono i servizi

Il cratere del sisma del 2016 come paradiso fiscale per i pensionati esteri: è latax al 7% sui redditi incrementali per i pensionati che decidono di trasferirsi (portandovi la residenza fiscale) in uno dei 131 Comuni con meno di 20mila abitanti del cratere del terremoto dell'Italia centrale, che oltre alle Marche, comprende anche Lazio, Abruzzo e Umbria. Insomma, le Marche come fu il Portogallo (che però ha abolito il regime di agevolazioni nel 2023). La misura - rilanciata dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli - può davvero essere una buona leva per frenare lo spopolamento cronico che affligge le aree interne, a maggior ragione quelle colpite dalla crisi sismica del 2016 e 2017, ma ad almeno un paio di condizioni. La prima è che sia davvero fatta conoscere all'estero, e in questo un'ottima spalla può essere la Farnesina (e quindi le ambasciate), che infatti è stata coinvolta nel battage oltre i confini per promuovere l'Appennino centrale.