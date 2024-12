Inter-news.it - Barella, infortunio muscolare: i tempi di recupero e quante partite salta

Leggi su Inter-news.it

L’Inter dovrà fare a meno di Nicolòper le prossimea causa di un’elongazione all’adduttore lungo della coscia destra, emersa dagli esami strumentali effettuati questa mattina. Ecco idipotrebbere il centrocampista italiano.DI– L’di Nicolò, occorso durante la vittoria contro la Lazio (dove ha anche segnato), non desta particolari preoccupazioni in termini di gravità, ma richiederà comunque una gestione prudente per evitare ricadute. Il centrocampista dell’Inter ha subito un’elongazione all’adduttore della coscia destra, ma cosa si intende per elongazione? Comunemente definita stiramento, è unche si colloca idealmente tra la contrattura e lo strappo. Consiste in un allungamento eccessivo delle fibre muscolari, che può provocare dolore e, nei casi più significativi, la comparsa di un piccolo ematoma dovuto alla rottura di vasi capillari.