Game-experience.it - ArCKade. I tarocchi dei videogiochi – Intervista a Ckibe!

Partiamo dall’inizio di questo viaggio con il tuo progetto: abbimo visto il documentario video che hai realizzato per raccontare di come hai realizzato idei, però ancora non ci è chiaro come tu sia arrivata a decidere di realizzare deiispirati ai.Isono stati la conseguenza di una serie di quelli che io ho chiamato segnali. Io non sono una persona che crede troppo nel destino, perché io sono molto più pragmatica, preferisco pensare al risultato che voglio raggiungere e non affidarmi al caso, al destino. In questo caso specifico, però c’è stato un momento di realizzazione un anno fa, domani è un anno di io che piango in mezzo ai capotti (n.d.r. durante la Milan Gamesweek 2023ha avuto la prima proposta da Sio e Dado per la realizzazione di un suo progetto).