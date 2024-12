Anzio stanziati 350mila euro per la sicurezza portuale

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 18 dicembre 2024 – La direzione regionale Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del mare ha provveduto a stanziare, al Comune dicome contributo a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e ladell’area.“Quello diè uno dei principali porti per lo sviluppo economico del Lazio, il cui valore è progressivamente accresciuto nel corso degli ultimi anni, soprattutto per le attività pescherecce ed economiche a esso collegate, nonché per la sua capacità di garantire la continuità territoriale con le isole pontine”, ha dichiarato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.“In questo senso abbiamo fin da subito ritenuto necessario analizzare tutte le azioni necessarie per preservarne il valore e consentirne lo sviluppo.