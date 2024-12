Biccy.it - Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi in Albania per parlare del Grande Fratello

Leggi su Biccy.it

Sabato 21,saranno ospiti inperdelin attesa dell’inizio della nuova stagione del Big Brother. Con loro ci saranno anche il conduttore della versione locale Ledion Lico e le sue due opinioniste Arbër Hajdari, Neda Balluku. Il senso non si sa, ma è una cosa così trash che non potevo non parlarvene.venerdì 21 il pelato,e la pagliaccia anche innn ce la faccio + !! (guarderemo) pic.twitter.com/Ts2MUyNE9B— s???? (@istyp1ng) December 19, 2024inperdelPerquesto è un ritorno in, dato che c’era già stata lo scorso aprile per fare una sorpresa ad Heidi Baci.“Qui inmi avete riservato un’accoglienza stupenda” – le parole diin studio – “Oggi sono stata davvero bene.