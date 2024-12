Ilgiorno.it - Alex Wyse ce l’ha fatta: sarà a Sanremo 2025. Chi è il cantante di “Rockstar” (passato da Amici) e le parole dopo la vittoria

Leggi su Ilgiorno.it

“Ancora non sto realizzando, siamo a”. Classe 2000, comasco, con alle spalle la partecipazione ad “”.(Alessandro Rina) questa volta ha fatto centro: è tra i quattro giovani artisti vincitori di “” che gareggeranno al prossimo Festival condotto da Carlo Conti. Ieri sera è infatti andata in scena la finalissima della trasmissione che ha incoronato oltre al 24enne lombardo anche Vale Lp e Lil Jolie, Settembre, Maria Tomba.è cresciuto nella provincia comasca e ha trascorso alcuni anni in Gran Bretagna, diplomandosi al Music Institute BIMM di Londra. Nel 2022 è stato selezionato come concorrente di “”, arrivando fino in finale, portando in scena diverse canzoni (“Sogni dal cielo” e “Accade”, per citarne qualcuna). Sul palco di “” ha proposto la canzone “”.