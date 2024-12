Ilrestodelcarlino.it - Vigor campione di mega rimonte. Sono ben sei: "Sappiamo reagire"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se esistesse un campionato dedicato ai professionisti delle, lasarebbe tra le favorite per la vittoria finale.ben 6 infatti quelle portate a termine dalla squadra di Clementi e nella lista non è compresa la sfida contro il Chieti visto che il gol di D’Errico, seppur regolare, non è stato convalidato dal direttore di gara. Avezzano, Termoli, L’Aquila, Atletico Ascoli, Notaresco ed infine Fossombrone: in queste partite i rossoblu hanno saputo, sirisollevati dopo uno schiaffo ed hanno portato a casa punti preziosi. Spirito, carattere e voglia di riscattoaspetti che inorgogliscono il tecnico e la società, come sottolineato dal direttore sportivo Moroni: "Alcuni dettagli difensivi vanno rivisti, ma nello sport i meriti degli avversari non si posignorare.