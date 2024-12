Iltempo.it - Verderami spiazza tutti: perché la sinistra dovrebbe sperare in Salvini assolto

Si avvicina l'ora del giudizio per Matteo, che venerdì entrerà in tribunale a Palermo "a testa alta". Il vicepremier rischia sei anni di carcere nel caso Open Arms, per cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave della Ong spagnola nell'estate del 2019, quando era ministro dell'Interno. Un processo molto politico e di cui si parla nella puntata di mercoledì 18 dicembre di 4 di sera, su Rete 4. "Per quanto riguarda il ministro, il passaggio è delicato", spiega Francesco, "certo è sorprendente che ai tempi del governo gialloverde solo lui abbia commesso un reato.". L'editorialista del Corriere della sera parla poi dei possibili "contraccolpi politici" a seconda di come sarà la sentenza.