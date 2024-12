Usyk avverte Fury | Voglio prenderlo a schiaffi finché le sue guance non diventeranno rosse

Leggi su Sportface.it

Tysone Oleksandrsi incontreranno di nuovo. I due si sfideranno nella rivincita per il titolo indiscusso dei pesi massimi, con l’evento atteso a Riyadh, in Arabia Saudita. Il primo scontro, in scena lo scorso 18 maggio, ha vistouscirne vincitore, anche se non a punteggio unanime. Lo scontro si è indirizzato dopo il nono round, quandoha vacillato, senza però cadere. Una sconfitta bruciante per il britannico, che non aveva mai perso nel corso della propria carriera e che si è visto strappare la cintura. L’ucraino, che in primavera ha ottenuto la cintura WBC completando la propria collezione, prevede di battere il rivale una seconda volta, mentregiura “distruggere”. Il vincitore della prima sfida non è intimorito davanti all’avversario, anche se mantiene un alone di mistero attorno alla strategia che utilizzerà: “Nondirlo.