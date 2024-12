Liberoquotidiano.it - Ucraina e Siria, leader Ue a confronto aspettando Trump

Bruxelles, 17 dic. (Adnkronos) - I capi di Stato e di governo dell'Ue si riuniranno oggi e domani per l'ultimo giro di vertici prima della pausa natalizia, in attesa dell'insediamento di Donaldalla Casa Bianca. Il calendario prevede il summit Ue-Balcani Occidentali, che si terrà da questo pomeriggio fino a sera. Stasera, poi, alcunidovrebbero ritrovarsi nella residenza del segretario generale della Nato Mark Rutte per discutere, con il Regno Unito e soprattutto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come coordinarsi nel caso in cui venisse concordato un cessate il fuoco o una tregua ine ai Paesi europei dovesse essere chiesto di inviare un contingente di peacekeeper sul terreno.Per una fonte diplomatica europea, l'eventuale invio di truppe europee in“non è una materia che si pone ora”, né, in ogni caso, “una questione che tratteremmo a 27”.