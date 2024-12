Liberoquotidiano.it - "Troppo difficile". Stefano De Martino si lamenta in diretta: cosa accade con Maria

Dea lezione di inglese. Il conduttore di Affari Tuoi, durante la puntata in onda martedì 17 dicembre su Rai 1, ha di fronte a sé il concorrente Marco e sua madre: un'insegnante di inglese., nata a Toronto, ammette di parlare "un po' molisano, un po' italiano, non ho perso l'accento canadese perché insegno inglese in una scuola privata quindi uso questa lingua tutto il giorno". Ecco allora cheimpartisce qualche lezione al conduttore.nel momento di rifiutare l'offerta da 33mila euro. "È una cifrada pronunciare, ho la zeppola", ironizzandosi con la sua insegnante De. Nel corso della puntata, colpito dalla simpatia della concorrente, il conduttore svela a Marco: "Sono innamorato di tua mamma". In ogni caso quella di Marco e la madre è una partita a lieto fine.