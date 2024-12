Panorama.it - Troppi ufficiali, burocrazia e costi alle stelle, l'esercito Usa si rivela inefficiente

Secondo Richard Hooker, professore associato dello Harvard Kennedy School's Belfer Center, l'degli Stati Uniti avrebbe troppo personale di grado elevato. Dopo l'11 settembre 2001 il numero degli effettivi è cresciuto del 60%, specialmente nei ruoli dei generali, dei comandanti e dei centri di comando in genere, i quali oggi consumerebbero risorse sottratteoperazioni.Un'occhiata al sito ufficiale army.mil svela che gli effettivi 2024 sarebbero 443.000, ai quali bisogna sommare i 329.000 della Marina, 317.000 dell'aeronautica, 168.000 Marines, 9.370 appartenenti alla Forza spaziale e 40.400 attivi con la Guardiaera. Ma a stupire è il numero degliin rapporto al totale, che per il solosono 82.562 con quasi 10.000 colonnelli. Le molte missioni all'esteroquali le forze Usa hanno partecipato lungamente per decenni, le conseguenti promozioni e la necessità di nuove specializzazioni hanno portato a una moltiplicazione dei comandanti e dei generali.