Puntomagazine.it - Pozzuoli, licenziamenti Metro. Sindaco Manzoni chiede un tavolo urgente per salvaguardare i posti di lavoro

IldiLuigiuntecnico al Prefetto di Napoli per risolvere la crisi dei lavoratorie dell’indottoIeri mattina, IldiLuigiha formalmente richiesto al Prefetto di Napoli la convocazionedi undi discussione per affrontare e risolvere, in tempi brevissimi, la difficile situazione dei dipendentie dei lavoratori dell’indotto, che rischiano di perdere il posto di.Ha incontrato personalmente i lavoratori davanti alla loro sede, dove si trovano in mobilitazione permanente, manifestando la vicinanza e il sostegno dell’intera Amministrazione Comunale alle loro legittime istanze. In un momento delicato come quello che precede le festività natalizie, è inconcepibile immaginare uno scenario che metta a rischio il futuro di tante famiglie.