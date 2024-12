Lettera43.it - Pavia, morti madre e figlio durante il parto: indagine per omicidio colposo

La Procura diha avviato un’per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Andreea Mihaela Antochi, una trentenne di origini romene, e delche portava in grembo, Sasha Andrei Lovin. L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre presso il redi Ostetricia del Policlinico San Matteo. L’inchiesta è partita in seguito alla denuncia presentata da Florin Catalin Lovin, marito della donna e padre del neonato. Il fascicolo, al momento contro ignoti, è stato aperto per i reati die responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.Andreea Mihaela Antochi (via Facebook).La procura: «L’obiettivo è di accertare eventuali condotte colpose e responsabilità dei sanitari»Gli inquirenti hanno già acquisito tutta la documentazione sanitaria relativa al caso.