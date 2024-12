Biccy.it - Oppini contattato per tornare al Grande Fratello: “Io e Zorzi?”

Prima la sorpresa di Dayane Mello, poi il ritorno di Stefania Orlando e l’ingresso previsto per gennaio di Maria Teresa Ruta, sembra proprio che gli autori delabbiano deciso di usare le maniere forti per rianimare questa edizione, andando a rompere il vetro del kit d’emergenza più efficace, quello di una delle edizioni più belle e amate del reality: il GF Vip 5. Ma a quanto pare Stefania, Dayene e la Ruta non sono le uniche ex gieffine del GF Vip 5 ad essere state contattate, sembra che anche Francescoabbia ricevuto una chiamata.ScreenshotIn una diretta Instagram con Biagio D’Anelli, Francesco ha spiegato di “non aver accettato” la stessa proposta che è stata fatta alla Orlando. Biagio quindi gli ha chiesto se tornerebbe alin coppia con Tommaso, ma anche in questo caso l’ex vippone ha detto di no.