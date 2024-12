Ilrestodelcarlino.it - Nave di Emergency sbarca ad Ancona con 34 naufraghi salvati nel Mediterraneo

Ladi, con 34nel, èta nella prima mattinata di ieri alla banchina 19 del porto di. La macchina dell’accoglienza, coordinata dalla prefettura dorica e particolarmente oliata, non ha avuto alcun problema a gestire le operazioni. A colpire, semmai, è stata l’assenza di rappresentanti della giunta comunale, compresi gli assessori alla protezione civile Zinni (impegnato in una commissione consiliare) e ai servizi sociali Caucci, di solito sempre presenti. Nessun assessore, sindaco o membro della maggioranza ha accolto o preso contatti con i coordinatori e l’equipaggio della Life Support, approdata al porto didue volte in poco più di un mese. Stiamo parlando dell’unicatotalmente ‘italiana’ visto chel’ha acquistata.