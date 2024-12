Spazionapoli.it - Murales Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli: la guida completa

, una città intrisa di passione, arte e calcio, offre ai suoi visitatori e ai suoi abitanti uno spettacolo unico didedicati a, leggenda indiscussa del calcio mondiale e simbolo eterno della SSC. Questaesplora i varisparsi per la città, raccontando la storia e il significato dietro queste opere d’arte che omaggiano il “Pibe de Oro”.ai, come arrivarci?Indirizzo: Via Emanuele de Deo, 46, 80132NAIl murale dedicato a, situato neidi, è diventato un punto di pellegrinaggio per tifosi di calcio e amanti dell’arte da tutto il mondo. Questaoffre indicazioni pratiche per raggiungere questa celebre opera d’arte urbana e risponde alle domande più comuni dei visitatori.