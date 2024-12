Ilrestodelcarlino.it - Msc e Italia Marittima sottoscrivono il protocollo Blue agreement

Il, l’accordo per ridurre le emissioni di fumi dalle navi, si arricchisce di altre due importanti sottoscrizioni. Nei giorni scorsi, le Compagnie di Navigazione ‘MSC’ (Mediterranean Shipping Company) e "" hanno sottoscritto il ‘AnconaAgremeent’ firmato il 26 ottobre scorso tra la Capitaneria di Porto di Ancona, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, il Comune di Ancona, gli armatori e gli agenti raccomandatari marittimi delle navi da passeggeri che abitualmente scalano il porto dorico. L’accordo, entrato in vigore lo scorso primo novembre, anticipa, su base volontaria, l’applicazione della norma che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio e che prevede un limite più stringente sul tenore di zolfo presente nei combustibili impiegati a bordo delle navi che operano nel Mar Mediterraneo, limite che passerà dallo 0,5% attuale allo 0,1%.