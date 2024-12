Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono trovata in aereo con una bambina che ha pianto per ore, ma la mia reazione non è stata quella che vi aspettate”: il video di Samantha Rae è virale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I bambini che piangono inuna cosa abbastanza solita e spesso, quando accade, i passeggeri diventano insofferenti verso il piccolo e i loro genitori. Così non è stato perRae, una tiktoker che si èin volo assieme a una famiglia di tre persone, una delle quali una bimba piccola che ha cominciato a piangere senza fermarsi. Cosa ha pensato di fare la ragazza, il cuiè diventatocon 1,4 milioni di visualizzazioni? “Si può essere persone comprensive quando si viaggia. La piccola sembrava a disagio e così i suoi genitori che dopo due ore dierano esausti e in imbarazzo: era chiaro che tutti stavano parlando di loro”.Allora Rae prima si è rivolta alla coppia con gentilezza e ha cercato di giocare con la, anche solo per far vedere agli altri il suo comportamento.