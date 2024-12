Oasport.it - Jannik Sinner inscalfibile tra cemento ed erba: il migliore per l’ATP, battuto Alcaraz in classifica

si è reso protagonista di una stagione semplicemente da urlo: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open) e le ATP Finals da im, ha conquistato tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha primeggiato anche in due ATP 500 (Rotterdam e Halle), per un totale di otto trofei in undici mesi. Sono numeri degni del numero 1 del mondo che, dopo aver alzato al cielo la Coppa Davis insieme ai propri compagni di squadre, si sta preparando in vista del 2025.Questo è anche il momento per dare uno sguardo ad alcune statistiche stilate ufficialmente dal, secondo cui il fuoriclasse altoatesino è stato ilal mondo durante questa annata agonistica sia sulche sull’. A sancirlo è l’Infosys ATP Win/Loss Index, ovvero una graduatoria che prende in considerazione la percentuale di vittorie su ogni superficie.