Inter-news.it - Inter-Udinese Primavera 0-0 al 45?: dominio, ma poca incisività!

0-0 al 45?. Al Konami Centre, la partita valida per la sedicesima giornata del Campionato1. Questo il film del primo tempo (clicca QUI per seguire la cronaca live della partita).MA PARI – Al Konami Centre primo tempo praticamente dominato dall’di Andrea Zanchetta, che mette sotto l’sia per quanto riguarda le occasioni che dal punto di vista del territoriale. I nerazzurri iniziano l’arrembaggio alla porta friulana difesa da Cassin dopo due minuti con il colpo di testa di Zarate Hidalgo; pallone di poco al lato. Dopo un minuto, ci pensa il talentuoso De Pieri a riscaldare i guantoni di Cassin, che respinge centralmente, ma la difesa ospite si salva spazzando via il pallone. L’mantiene il controllo della partita, con l’che prova a giocare di rimessa.