Il blog Nagorà compie 9 anni e supera i 10 mila follower. Nuovo progetto editoriale per il 2025

Leggi su Ildenaro.it

noveilpiù innovativo del sistema Ance e conferma la sua centralità nel dibattito culturale in città.“Oltre il turismo”, “Dove c’è il mare”, “La città intelligente”, “Fuoco (amico) su Napoli”, “L’odore della città” e “Napoli capitale di sport e passione”. Sono solo alcuni degli approfondimenti di quest’anno del, realizzati sempre con la stessa formula: a partire da un, in cui si espongono tesi e numeri a supporto di una visione, si apre il dibattito con interviste e approfondimenti di tecnici e opinionisti, a cui si aggiungono esperienze e suggestioni del pubblico generalista, che partecipa con suggerimenti e proposte.In questiilha rappresentato un osservatorio privilegiato per seguire, studiare e rendicontare quanto è avvenuto a Napoli e in Campania, dall’alternanza politica e amministrativa dei principali enti locali alla vivacità delle start up napoletane, dall’avvio di importanti processi di rigenerazione urbana al boom turistico in città, prestando sempre attenzione alle iniziative economiche pubbliche e private e i risvolti sociali sul territorio.