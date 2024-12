Quotidiano.net - Gisèle Pelicot, attesa la sentenza che può cambiare la Francia. La terribile storia degli stupri di Mazan

Roma, 18 dicembre 2024 – Laattende col fiato sospeso il verdetto del processo del secolo. Dominiquee gli altri 50 imputati rischiano dai 4 ai 20 anni di reclusione, il massimo previsto dal codice penale francese in casi di stupro, aggravanti incluse. Per dieci anni la donna di 71 anni è stata vittima di un sistema orchestrato dal marito: oltre 80 uomini contattati su internet, di cui solo 50 sono stati identificati dalla giustizia, avrebbero abusato sessualmente di lei, priva di sensi a causa dei sonniferi somministrati da Dominique. Nella loro casa di(Vaucluse), a una trentina di chilometri da Avignone, la polizia ha ritrovato le ripreseatti conservati dal marito. Video di una violenza sordida, mostrati in aula in presenzaaccusati, ma fondamentali per poter condannare i presunti violentatori.