Fuga dal Capodanno di Roma Dopo Mahmood anche Mara Sattei lascia il concerto di Gualtieri | La censura su Tony Effe non è mai la soluzione

Leggi su Open.online

l’esclusione die il passo indietro dinon canterà aldidi. L’annuncio della cantautrice, la terza e ultima artista scelta per l’esibizione al Circo Massimo, è arrivato tramite una storia pubblicata su Instagram. «Date le decisioni prese in merito aldi, anch’io non prenderò parte all’evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione», scrivesui social.Giorgia: «La musica è espressione di libertà»Il suo passo indietro fa seguito alle polemiche scoppiate contro, escluso dalperché considerato «troppo divisivo». La sua esclusione ha causato però una dura presa di posizione degli altri due artisti coinvolti –– che hanno deciso di rinunciare all’evento in segno di solidarietà verso il collega.