Ilnapolista.it - Dybala, una cessione a gennaio porterebbe alla Roma una plusvalenza di quasi 10 milioni (C&F)

Pauloè in uscita do almeno così sembra. I Friedkin vorrebbero rimediare all’errore fatto a giugno, quando si decise di tenere un giocatore in concomitanza con Baldanzi e Soulé nello stesso ruolo, impedendo altri acquisti che avrebbero potuto rinfoltire la rosa e iniziando una parabola discendente in campionato: da De Rossi passando per Juric e arrivando a Ranieri. Tutti e tre col dogma del “se c’è,deve giocare“. Quindi la soluzione sarebbe che non ci fosse. L’argentino è però completamente contrario al trasferimento in Arabia e potrebbe optare per il Galatasaray di Mertens, Icardi, Osimhen, Torreira e altri pezzi da novanta degli altri campionati europei. CalcioeFinanza, noto portale che si focalizza spesso sugli aspetti finanziari del mondo del pallone, ha analizzato il possibile riscontro economico dell’eventuale vendita di Paulo.