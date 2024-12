Thesocialpost.it - “Dobbiamo avere paura?”. Malattia misteriosa, prima morto in Italia: cosa dicono gli esperti

Il mistero riguardante unasconosciuta che ha causato centinaia di decessi in una regione del Congo sembra avvicinarsi a una soluzione, almeno secondo le autorità sanitarie locali. Il ministero della Salute congolese ha comunicato che si tratterebbe di una grave forma di malaria correlata a malnutrizione. Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) si mostra più cauta, sottolineando che le cause dellanon sono ancora state completamente chiarite.Leggi anche: Attentato a Kirillov, arrestato 29enne uzbeko. Mosca: “È stato reclutato da Kiev”In, dopo l’identificazione di due casi sospetti in Toscana e Calabria, si è registrato il decesso di un uomo di Treviso, Andrea Poloni, appena tornato da Kinshasa e presentante sintomi simili a quelli dellacongolese.