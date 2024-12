Calciomercato.it - De Bruyne venduto all’Inter, Marotta davanti a tutti grazie all’algoritmo

Il belga dovrebbe lasciare a fine stagione il Manchester City a parametro zero e tante squadre sono pronte a darsi battagliaIl momento del Manchester City resta senza dubbio il peggiore della gestione Guardiola e ha praticamente compromesso la corsa al titolo. Perché ora i Citizens sono quinti in classifica, con 23 gol subiti e dunque una delle difese peggiori del campionato, ma soprattutto hanno 9 punti di ritardo dal Liverpool capolista che ha pure una partita in meno. Al momento l’obiettivo della squadra campione in carica è quello di limitare i danni, visto che da dietro stanno arrivando parecchie squadre.De(LaPresse) – calciomercato.itIl ko subito in rimonta nel derby con lo United ha dato il provvisorio colpo di grazia. E anche in Champions la situazione è pessima, perché è ancora perfettamente in corsa per accedere al playoff, ma anche questo traguardo non può essere scontato con due partite rimaste da giocare.