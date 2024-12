Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Juventus-Cagliari 4-0: i bianconeri volano ai quarti. Affronteranno l'Empoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 17 dicembre 2024 – Missione compiuta per la. Imandano al tappeto ile conquista il pass per idi finale di, dovel'. La Vecchia Signora si impone 4-0: a sbloccare il punteggio è Vlahovic in chiusura di primo tempo, mentre nella ripresa ci pensano Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez a completare l'opera. Le scelte degli allenatori(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.(4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Wieteska, Augello; Zortea, Marin, Prati, Deiola; Gaetano; Lapadula. All. Nicola. Primo tempo L'inizio di gara è equilibrato, specie per merito di unche aggredisce alta la