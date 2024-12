Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico: la galleria comunale d’arte si rinnova con il Bando Borghi

Uno dei principali centri culturali della riviera avrà una nuova vita. La’Leonardo Da Vinci’ didiventerà infatti lo spazio espositivo permanente della collezionedel comune e si affaccia sul futuro grazie a nuovi strumenti e linguaggi di comunicazione e fruizione.si caratterizza sempre più con un centro storico come ’borgo di cultura’, mettendo in rete le emergenze della città e dando loro anima con le voci dei suoi abitanti. Tutte le azioni nascono dalle risorse derivanti del ’’ che ha garantito aun finanziamento di 200mila euro. Al centro dellasarà collocato un grande touch screen con cui gli utenti potranno interagire per scoprirecome piccola città. Attorno ci saranno grandi display digitali utili alla narrazione integrata.