Zonawrestling.net - Carmella: “Adoro essere madre, ma mi manca il ring”

Leggi su Zonawrestling.net

Non la vediamo sulda ormai quasi due anni, maè ancora parte della WWE ed è ancora estremamente legata al mondo del wrestling. Assente dal marzo 2023, quando lei e Corey Graves hanno annunciato al mondo la sua gravidanza, Mella ha dato alla luce il figlio Dimitri Paul nel novembre 2023, ma a rallentare ulteriormente il suo rientro sulci ha pensato un infortunio piuttosto serio. Che sia il 2025 l’anno in cui la rivedremo sul?Intervistata da Bayley in una diretta su Instagram organizzata per beneficienza, Mella ha avuto modo di aprirsi e di parlare della gravidanza, dell’infortunio e del suo grande desiderio di tornare sul.“Amo. È la miglior cosa che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ma detto questo, ovviamente mila WWE.