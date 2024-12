Quifinanza.it - Bonus patente 2025, fino a 2.500 euro anche per i cittadini stranieri

Leggi su Quifinanza.it

Confermato ilper il. Il contributo economico,a 2.500, può essere richiesto da chi ha intenzione di conseguire laper un mezzo pesante. Per accedervi è necessario possedere alcuni requisiti, ma soprattutto fare domanda in tempo prima della fine dei fondi. Cosa c’è da sapere sul? Rispetto all’anno appena trascorso, c’è una grande novità che riguarda chi ha diritto al: la cifraIlè lo stesso contributo del2024. Infatti, lo scopo è lo stesso: coprire parte delle spese per conseguire le patenti necessarie per la guida di mezzi pesanti. L’importo massimo del, che copre l’80% della spesa, arriva a 2.500.Come spiegato dal ministero dei Trasporti, ilautotrasporto è destinato a coprire l’80% della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento dellae delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.