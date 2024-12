Ilrestodelcarlino.it - BCC Banca del Piceno: 30 mila euro alle Caritas per le famiglie fragili

La BCCdelin aiuto delledel territorio. Lo fa attraverso lediocesane di Ascoli – San Benedetto e di Fermo. Ieri il presidente Sandro Donati, alla presenza del consiglio di Amministrazione dell’Istituto di Credito, ha ricevuto i vescovi Giampiero Palmieri e Rocco Pennacchio per la consegna del contributo di 30destinati a sostenere ledel territorio. In apertura è stato evidenziato che 5,7 milioni di persone vivono in uno stato di indigenza, quasi un decimo della popolazione italiana: in 269.689 sono state accompagnate nel corso del 2023 dai servizi. Dal 2015 a oggi il numero delle persone in difficoltà è cresciuto del 41,6%. "Il ruolo della nostra– ha affermato il presidente Donati- è stare vicino al territorio e la BCC di Acquaviva è l’unica che sta accantopersone più umili.