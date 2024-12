Anteprima24.it - Ansmes sannita, confermati presidente e direttivo per i quadriennio Olimpico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiHa preso il via il nuovoe di conseguenza si stanno tenendo in tutta Italia le elezioni degli organi federali ad ogni livello. Per questi motivi presso il circolo “La Fagianella” di Benevento si è tenuta l’assemblea dei soci dell’, per provvedere all’elezione dele del Consiglio provinciale.All’associazione si possono iscrivere i dirigenti e le società che sono stati insigniti dal Coni nazionale della “Stella” e della “Palma” per i loro meriti sportivi. L’assemblea è stata presieduta dal delegato provinciale del Coni, Mario Collarile e si è aperta con la relazione deluscente Antonio Ricciardi, che ha esposto circa l’attività svolta dall’associazione nel.Da sottolineare che in questo periodo l’è entrata a fare parte, a pieno titolo, tra i comitati che hanno il maggior numero di tesserati a livello nazionale.