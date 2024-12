Violentata picchiata e costretta all’aborto | l’incubo di una donna ad Ostia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 dicembre 2024- Gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto “Lido di Roma”, al termine di una delicata e difficoltosa attività investigativa, coordinata dalla Procura di Roma, hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di un quarantottenne srilankese, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali.L’indagine nei confronti del 48enne è scaturita dalle dichiarazioni della moglie che, in sede di denuncia, ha raccontato di subire da tempo, in maniera sistematica, vessazioni psicologiche e fisiche. Laè stata per tanto tempo vittima di quotidiane condotte maltrattanti, al punto tale, da esseredal marito, anche in presenza dei figli, ad avere rapporti intimi con altri uomini e provando piacere restando a guardare; inoltre, se si fosse rifiutata, lo stesso l’avrebbecon calci e pugni come di consueto era abituato a fare.