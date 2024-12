Quotidiano.net - Trump: chiamerò Putin e Zelensky: "Basta con questa carneficina"

ROMA Donaldè tornato a promettere che parlerà con Vladimire Volodymyrperché "lain Ucraina deve finire: proverò a chiudere un accordo" prima di assumere l’incarico. Ma in attesa che il presidente eletto americano metta sul tavolo le sue proposte per i negoziati, quello russo alza i toni e ostenta sicurezza sull’andamento del conflitto. Le truppe russe, assicura, hanno ormai "l’iniziativa strategica lungo l’intera linea" del fronte e i combattimenti sono a "una svolta". Mentre il suo ministro della Difesa, Andrei Belousov, dichiara che bisogna arrivare alla "vittoria" entro il 2025 con il raggiungimento "degli obiettivi definiti dal comandante in capo". Vale a dire lo stesso, che ha posto tra le condizioni per un cessate il fuoco il ritiro delle truppe di Kiev dalle quattro regioni oggi parzialmente occupate da quelle di Mosca.