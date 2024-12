.com - Sprechiamo anni della nostra vita in auto, quanto di preciso?

Leggi su .com

Passiamoin, nel traffico cittadino, con conseguenze sulla salute fisica e mentale senza contare il tempo perso a fare nulla.Le grandi città sono quelle dove si passa più tempo in, il numero di abitanti influisce sul numero dicircolanti a cui occorre aggiungere quelle che vengono dalle zone limitrofe per lavoro o per svago.Leasing o acquistare l’: differenze, vantaggi e quando conviene scegliereintempo ci passiamo?L’mobile è una parte essenzialequotidiana di molti italiani. Matempo trascorriamo effettivamente in? Secondo diversi studi, il dato è impressionante e ci porta a riflettere sull’impatto del nostro stile disu salute, produttività e ambiente.In media, un italiano trascorre circa 1 ora e 29 minuti al giorno in, percorrendo 43 km a una velocità media di 29,4 km/h.