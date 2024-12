Liberoquotidiano.it - "Si parte con una Luna nervosa": occhio, il segno con le Feste rovinate, l'oroscopo

ARIETEnza con, verso sera però sarete più disponibili in famiglia e più buoni con voi stessi (certe volte sembrate del Cancro, vi tormentate per poco). Le stelle di fine anno giocano con voi, vogliono mettere alla prova la vostra bravura e il vostro amore, la vostra costanza e resilienza. Per aiutare lo stomaco osservate dieta leggera fino a domani sera. Nel frattempo riordinate le idee perché le possibilità di successo ci saranno sicuramente in questi ultimi giorni di autunno. TORO La pazienza e la costanza saranno premiate, avete possibilità concrete e nuove risorse mentali, non vi dovete fermare davanti a un ostacolo. Una donna vicina da seguire con affetto e con molta pazienza, cosa non facile da ottenere considerando che Marte e Venere sono entrambi in posizione critica.