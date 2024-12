Ilgiorno.it - Scoppiano i petardi in una zona proibita della stazione, poi fuggono lungo i binari e su un treno: tre giovani nei guai

Poggio Rusco (Mantova) – In tre, tutti molto, si sono messi a scoppiareall’internoferroviaria di Poggio Rusco, in un’area interdetta al pubblico. La loro impresa non è sfuggita a un carabinierelocale, in quel momento libero dal servizio, che ha deciso di intervenire più che altro per farli uscire dall’area vietata. Il militare ha chiesto aiuto a una pattuglia in uniforme, ma all’arrivo dei carabinieri i tre ragazzi sono scappati, finendo di scoppiare gli ultimi. La situazione si è fatta così ancora più pericolosa: subito è scattato l’allarme e sono stati bloccati tutti i treni in arrivo ed in partenza. Per sfuggire ai militari, isi sono nascosti all’interno di unin partenza, fermo sui, cercando di mescolarsi tra i passeggeri.