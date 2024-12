Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val Gardena. Dominik Paris ha interrotto un lungo digiuno

Il periodo pre-natalizio, come tradizione, vede la Coppa del Mondo di scimaschile protagonista in Valin un weekend dedicato alle prove veloci. L’Italia ha vissuto diversi buoni momenti sulla pista denominata Saslong ma, di pari passo, anche periodi diassoluto. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria idegli italiani in Val.Il primo risultato di rilievo per i colori azzurri in Valporta la firma di Rolando Thoeni nel gigante del 16 marzo 1972 vinto dallo svizzero Edmund Bruggmann. Ci pensa Gustav Thoeni il 23 marzo 1975 a centrare il primo successo sulle nevi di casa nel parallelo vinto davanti a Ingemar Stenmark e allo svizzero Walter Tresch. Passiamo al 17 dicembre 1976 con la collocazione attuale del calendario, con Herbert Plank che chiude secondo nella discesa vinta dall’austriaco Franz Klammer.