Scamacca | La parola scudetto non la pronunciamo! È lunga

A parlare della lottal’attaccante della squadra in testa, ossia. Il centravanti dell’Atalanta ha voluto mantenere una certa diplomazia. La Dea, al momento, si trova prima in classifica a più tre dall’Inter e più due dal Napoli di Antonio Conte.DIPLOMATICO – Gianluca, presente ai Gazzetta Sports Awards, ha parlato ai canali di Sky Sport 24 rispondendo alla domanda sulla lotta per lo. Le sue parole: «, manca tutto il girone di ritorno, non so quanto manca alla fine di quello d’andata. Lanon laperché è troppo prematuro farlo ed è giusto rimanere con i piedi per terra». L’Atalanta si trova prima in classifica davanti a tutte, tra cui anche all’Inter, che ieri ha vinto 6-0 contro la Lazio di Marco Baroni in un vero e proprio scontro diretto in cima alla classifica.